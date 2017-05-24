Новый автобусный маршрут начнёт работу на улицах Тулы 26 мая

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Он соединит областной роддом с микрорайоном Левобережный. Обслуживать маршрут будут четыре автобуса.

С 26 мая на улицы Тулы выйдет новый автобус № 5. Он будет курсировать по маршруту: «Областной роддом – мкр. Левобережный». Четыре единицы техники будут ходить с интервалом в 28 минут. Общая протяжённость маршрута – более 16 км.

Движение будет осуществляться по следующим улицам: 2-й проезд Гастелло – ул. Фучика – пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Чаплыгина – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный.

Также с 26 мая 2017 года изменится схема движения автобусного маршрута №1 – автобусы будут следовать от пос. Горельские Выселки до остановки «Городское кладбище №3» по улицам: ул. Ключевая – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – проспект Ленина – ул. Циолковского – ул. Железняка – ул. Станиславского – Городской переулок – ул. Рязанская – Новомосковское шоссе. Работать на маршруте будут семь автобусов с интервалом в 22 минуты.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, изменения вводятся по заявкам жителей.