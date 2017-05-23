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В Туле пройдет «Автострада-2017»
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет «Автострада-2017»

Открытый международный автомобильный фестиваль состоится 11 и 12 июня в Туле.

11 и 12 июня в Туле пройдет выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов. Традиционно она состоится на площади Ленина. Туляков ждут показательные выступления, шоу-программа, ралли исторических автомобилей.

Программа на 11 июня:

  • выставка ретро-автомобилей в Тульском кремле,
  • выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов на площади Ленина. Новинка! ТОП-32 — лучшие из лучших в категории «Тюнинг».
  • показательные выступления участников выставочного дня, шоу-программа.

12 июня — спортивный день:

  • ралли исторических автомобилей «Автострада». Открытый кубок по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли.
  • кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап.
  • кубок Тульской области по автозвуку AZT.
  • соревнования по автослалому.

Внимание! Программа дополняется. Следите за обновлениями на официальном сайте «Автострады».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:45 +1
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