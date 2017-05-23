Фото из архива Myslo.
В Туле пройдет «Автострада-2017»
Открытый международный автомобильный фестиваль состоится 11 и 12 июня в Туле.
11 и 12 июня в Туле пройдет выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов. Традиционно она состоится на площади Ленина. Туляков ждут показательные выступления, шоу-программа, ралли исторических автомобилей.
Программа на 11 июня:
- выставка ретро-автомобилей в Тульском кремле,
- выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов на площади Ленина. Новинка! ТОП-32 — лучшие из лучших в категории «Тюнинг».
- показательные выступления участников выставочного дня, шоу-программа.
12 июня — спортивный день:
- ралли исторических автомобилей «Автострада». Открытый кубок по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли.
- кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап.
- кубок Тульской области по автозвуку AZT.
- соревнования по автослалому.
Внимание! Программа дополняется. Следите за обновлениями на официальном сайте «Автострады».
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