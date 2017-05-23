Алексей Дюмин – застройщикам: «Жители ждут, что детсад и школа будут сданы в срок!»

Инспекционную проверку по строящимся социальным объектам губернатор Тульской области Алексей Дюмин начал с микрорайона Зеленстрой-2.

Здесь с ноября 2016 года полным ходом идет стройка школы на 600 мест.

Сейчас на строительной площадке в две смены работают 92 человека. Уже завершена заливка фундамента, рабочие выполняют кирпичную кладку первого этажа.

– Это первая школа в Тульской области, которую начали строить за последние 10 лет. И я приехал, чтобы оценить темп работ и выяснить, есть ли какие-то проблемы, – сказал губернатор.

Как пояснил Владислав Галкин, первый зам. главы администрации Тулы, по плану закончить строительство «коробки» здания строители должны к концу июля, полностью объект должен быть готов к 1 ноября 2017 года, а сдать его в эксплуатацию должны в декабре 2017 года. Общая площадь объекта – 14600 кв. метров.

– Никаких опасений по задержке сроков сдачи объекта нет, – обещал Владислав Галкин.

Денис Борисов, директор АО «MR Group», также заверил губернатора, что никаких проблем нет, есть полное взаимопонимание и диалог и с городской администрацией, и с областным министерством. А если есть какие-то вопросы, то всё решают в рабочем порядке.

– Стройка – это серьезно, ее надо контролировать в ручном режиме. Подрядчики у нас серьезные, свое слово держат. И я надеюсь, мы не подведем жителей Зеленстроя, которые ждут этот объект. А для этого обязательно должна быть полная включенность в работу администрации города, – расставил акценты Алексей Дюмин.

Представитель подрядчика очень подробно рассказал губернатору про саму школу. Это будет кирпичное здание из пяти блоков переменной этажности (3-5 этажей). В отдельном блоке будут размещены пищеблок, столовая, два спортзала, в другом – актовый зал, входной вестибюль и раздевалки. Еще один блок – административно-хозяйственная часть школы и медкабинет. И два блока отданы непосредственно под учебные классы.

У школы будут два открытых спортивных ядра – стадион и универсальная спортплощадка. Это обеспечит непрерывный процесс физподготовки.

– Очень важно уделить внимание благоустройству территории, – заметил Алексей Дюмин.

– Да, проект предусматривает озеленение территории, мы выполним это требование, будут уложены газоны и посажены деревья. А на спортивных площадках будет специальное покрытие, – обещал Денис Борисов.

Следующий объект, куда приехал с проверкой губернатор региона, – детский сад в микрорайоне Левобережный. Сейчас тут пока только жилые дома, нет ни одного дошкольного детского учреждения. На детской площадке недалеко от строящегося детсада много малышей с родителями.

– Детский сад очень нужен нашему микрорайону. Тут же много молодых семей, уже около 180 детей живет в нашем микрорайоне, а еще 78 появились в этом году. Так что новый садик будет полностью укомплектован. И, скорее всего, нужен будет второй. Да и школа тоже нужна, – говорит Павел, папа маленького Марка.

Дарья, мама 2-летнего мальчика, тоже с нетерпением ждет, когда сдадут новый сад в микрорайоне:

– Мы уже записались по электронной очереди на место в детский садик. Очень хотелось бы попасть именно в этот, потому что рядом с домом – это очень удобно. Да и садик будет самый новый и современный.

Татьяна, мама двоих детишек, тоже ждет, когда новый сад будет принимать детей:

– Мы живем в этом районе год. Здесь много молодежи, очень весело, детей на детских площадках много. Я сижу дома с детьми, пока им не исполнится 3 года, а потом обязательно в новый садик пойдем. Мы следим, как его строят. И тоже уже записались по электронной очереди.

3-этажный детский сад, который строят в Левобережном, будет типовым – конструктив здания из монолита с вентилируемым фасадом, 10 групповых комнат, пищеблок, медблок, музыкальный и спортивный залы, зимний сад.

– В настоящее время на стройплощадке завершается заливка фундамента, возводится цокольный этаж и идет подготовка к монтажу стен, – пояснил губернатору Александр Велигодский, гендиректор ООО «Ин-Групп». – В октябре-декабре 2017 года мы отделаем помещения внутри, закупим игрушки-кроватки-подушки и в марте 2018 года сдадим полностью готовый детский сад администрации. К этому времени у садика уже должен быть укомплектован штат сотрудников. Сад рассчитан на 200 детей, но при необходимости его смогут посещать 225 детей.

На вопрос Алексея Дюмина – гарантирует ли застройщик сроки сдачи объекта - Александр Велигодский решительно ответил:

– Без проблем! У нас на площадке работают 50 человек.

– А что с озеленением территории? – поинтересовался Алексей Дюмин, оглядываясь на кучи земли из котлована.

– Всё по плану. Землю выровняем, а в Киреевском районе у нас заготовлен чернозем, привезем сюда и посадим деревья, обустроим газон, – обещал Александр Велигодский.

– Район должен развиваться. Мы пообещали жителям, что детсад будет сдан в указанный срок. Это очень важно, – еще раз поставил задачу застройщику губернатор.

А потом Алексей Дюмин подошел к молодым мамам, чьи дети играли на детской площадке. Аня Саакян, мама двоих детей, и Светлана Новикова, мама троих детей, очень ждут новый детский сад. Губернатор заверил их, что всё будет сдано в срок.