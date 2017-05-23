В Туле борются с борщевиком

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле по поручению главы администрации города Евгения Авилова борются с борщевиком Сосновского. Сорняк уничтожают специальным раствором, при этом не затрагиваются другие растения.

Используется рекомендуемый для сорняков гербицид, разрешенный к применению на территории РФ. Обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения.

Сегодня, 23 мая, обработка от вредного растения проходит на территории с. Алешня. Здесь обработают порядка 25 га.

Затем от борщевика избавятся в следующих населенных пунктах:

д. Коптево,

с. Федоровка,

д. Старое Петрищево,

п. Плеханово,

п. Ревякино,

д. Красный Хутор,

д. Медвенка,

п. Молодежный.

Завершить работы планируется до середины июня.

В территориальных округах проводятся мероприятия по информированию населения о правилах поведения при обнаружении борщевика, выявлению мест распространения опасного растения.

Борщевик Сосновского — мощное (до 3 м высотой) растение, двулетник или многолетник. Стебель толстый, с очень крупными листьями и огромными соцветиями, которые вырастают до полуметра в диаметре.

Растение содержит фуранокумарины — вещества, которые при попадании на кожу вызывают фотохимический ожог (в темноте ожог не получишь). После контакта с растением в солнечный день на коже появляется ожог 1−3 степени. Прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

Участки тела, на которые попал сок борщевика, начинают зудеть и краснеть.

Кожа отекает, а через две недели начинает шелушиться. Волдыри могут появиться как через несколько часов, так и спустя несколько суток. Само по себе жжение не пройдет, а только усилится.

Самые сильные ожоги борщевик вызывает в ясные солнечные дни. Но чтобы получить ожог, достаточно и непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения.

Борщевик также является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах, похожий на керосин, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров от растения.

Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. Отмечены случаи потери зрения детьми, которые играли с полыми стеблями растения как с телескопами.

Если соком борщевика поражено 80% или более поверхности тела человека, то это может привести к смерти. Подробнее о том, как уберечь себя от ожогов и как бороться с борщевиком, вы можете узнать в нашем предыдущем материале.