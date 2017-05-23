В Плавске женщина подозревается в убийстве знакомого

По версии следствия, обвиняемая в ходе пьяной ссоры ударила мужчину ножом в область грудной клетки.

22 мая в Плавске в квартире одного из домов обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержана 53-летняя знакомая погибшего.

По версии следствия, 22 мая подозреваемая выпивала спиртное в квартире с двумя знакомыми мужчинами.

После употребления алкоголя женщина, предположительно, стала выгонять приятелей из квартиры.

Однако ушел только один. Другой остался и поругался со знакомой. В ходе ссоры женщина взяла нож и ударила мужчину в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что в настоящее время подозреваемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.