новости
новости
Регистрация
В Плавске женщина подозревается в убийстве знакомого

В Плавске женщина подозревается в убийстве знакомого

По версии следствия, обвиняемая в ходе пьяной ссоры ударила мужчину ножом в область грудной клетки.

22 мая в Плавске в квартире одного из домов обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержана 53-летняя знакомая погибшего.

По версии следствия, 22 мая подозреваемая выпивала спиртное в квартире с двумя знакомыми мужчинами.

После употребления алкоголя женщина, предположительно, стала выгонять приятелей из квартиры.

Однако ушел только один. Другой остался и поругался со знакомой. В ходе ссоры женщина взяла нож и ударила мужчину в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что в настоящее время подозреваемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:56 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьПлавск
Прочее
ножубийствоуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле борются с борщевиком
В Туле борются с борщевиком
Куда уходят деньги: как «укротить» расходы на связь
Куда уходят деньги: как «укротить» расходы на связь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.