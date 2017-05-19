22 мая в микрорайонах Тулы отключат газ

Также по ряду адресов не будет горячей воды.

В связи с проведением ремонтных работ 22 мая с 11.00 по 23 мая до 20.00 будет прекращена подача газоснабжения в жилые дома по следующим адресам:

пос. Петровский,

микрорайон «Петровский квартал»,

д. Петрово,

пос. Северная Мыза,

мкр. Новая Тула.

Также из-за ремонтных работ возможно отключение горячей воды на период с 22 мая с 11.00 по 23 мая до 20.00 от котельной ФРК по следующим адресам: