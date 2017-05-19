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22 мая в микрорайонах Тулы отключат газ

22 мая в микрорайонах Тулы отключат газ

Также по ряду адресов не будет горячей воды.

В связи с проведением ремонтных работ 22 мая с 11.00 по 23 мая до 20.00 будет прекращена подача газоснабжения в жилые дома по следующим адресам:

  • пос. Петровский,
  • микрорайон «Петровский квартал»,
  • д. Петрово,
  • пос. Северная Мыза,
  • мкр. Новая Тула.

Также из-за ремонтных работ возможно отключение горячей воды на период с 22 мая с 11.00 по 23 мая до 20.00 от котельной ФРК по следующим адресам:

  • Бундурина, 40
  • Вересаева, 15
  • Гоголевская, 65/29
  • Л. Толстого, 117
  • Л. Толстого, 146
  • Первомайская, 28
  • Первомайская, 30
  • Первомайская, 36
  • Первомайская, 40
  • Первомайская, 44
  • Красноармейский пр., 1
  • Революции, 6
  • Ф. Смирнова, 1
  • Ф. Смирнова, 3
  • Ф. Смирнова, 5
  • Вересаева, 1-а
  • Вересаева, 1-б
  • Вересаева, 3
  • Кл. Цеткин, 5 к.1
  • Кл. Цеткин, 5 к.2
  • Кл. Цеткин, 5 к.3
  • Лейтейзена, 8
  • Революции, 12
  • Революции, 20
  • Революции, 22
  • Революции, 24
  • Революции, 24-а
  • Фрунзе, 10
  • Фрунзе, 11
  • Фрунзе, 12
  • Фрунзе, 13
  • Фрунзе, 8
  • Фрунзе, 9
  • Бр. Жабровых, 12
  • Бр. Жабровых, 7
  • Бр. Жабровых, 8
  • Бр. Жабровых, 9
  • Лейтейзена/Красн. пр., 3/1
  • Красноармейский пр., 9
  • Лейтейзена, 6
  • Кл. Цеткин, 3
  • Революции, 16
  • Революции, 35
  • Фрунзе, 14
  • Фрунзе, 15
  • Халтурина, 2
  • Бр. Жабровых, 5
  • Демонстрации, 1
  • Демонстрации, 10
  • Демонстрации, 12
  • Демонстрации, 12-а
  • Демонстрации, 1-а
  • Демонстрации, 2
  • Демонстрации, 4
  • Демонстрации, 8
  • Лейтейзена, 5
  • Лейтейзена, 7
  • Лейтейзена, 9
  • Пушкинская, 30
  • Пушкинская, 32
  • Революции, 10
  • Революции, 17
  • Ф. Энгельса, 14
  • Ф. Энгельса, 16
  • Бр. Жабровых, 3
  • Бундурина, 31
  • Гоголевская, 74
  • Гоголевская, 94
  • Демонстрации, 3
  • Красноармейский пр., 15
  • Пушкинская, 57
  • Вересаева, 18
  • Вересаева, 9
  • Демонстрации, 38
  • Дм. Ульянова, 1-а
  • Красноармейский пр., 25/4
  • Фрунзе, 6
  • Сойфера, 31
  • Сойфера, 39
  • МОУ СОШ №2 ул. Ленина, 26
  • Лицей №4 Вересаева, 10
  • Гимназия №2 Революции, 14
  • Школа №33 С. Перовской, 40
  • Детский сад №32 Вересаева, 8
  • Детский сад №149 К. Цеткин, 1
  • Школа №17 Фрунзе, 18
  • Детский сад №174 Бундурина, 3
  • Детский сад №2 Л. Толстого, 126
  • МДОУ №46 Вересаева, 5
  • Интернат для глухонемых детей Бундурина, 56
  • МДОУ №17 ул. Ленина, 17
  • МДОУ №167 Бр. Жабровых, 10
  • МОУ СОШ №16 Демонстрации, 6
  • МОУ СОШ №4 ул. Ленина, 21.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:30 0
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