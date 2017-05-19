22 мая в микрорайонах Тулы отключат газ
Также по ряду адресов не будет горячей воды.
В связи с проведением ремонтных работ 22 мая с 11.00 по 23 мая до 20.00 будет прекращена подача газоснабжения в жилые дома по следующим адресам:
- пос. Петровский,
- микрорайон «Петровский квартал»,
- д. Петрово,
- пос. Северная Мыза,
- мкр. Новая Тула.
Также из-за ремонтных работ возможно отключение горячей воды на период с 22 мая с 11.00 по 23 мая до 20.00 от котельной ФРК по следующим адресам:
- Бундурина, 40
- Вересаева, 15
- Гоголевская, 65/29
- Л. Толстого, 117
- Л. Толстого, 146
- Первомайская, 28
- Первомайская, 30
- Первомайская, 36
- Первомайская, 40
- Первомайская, 44
- Красноармейский пр., 1
- Революции, 6
- Ф. Смирнова, 1
- Ф. Смирнова, 3
- Ф. Смирнова, 5
- Вересаева, 1-а
- Вересаева, 1-б
- Вересаева, 3
- Кл. Цеткин, 5 к.1
- Кл. Цеткин, 5 к.2
- Кл. Цеткин, 5 к.3
- Лейтейзена, 8
- Революции, 12
- Революции, 20
- Революции, 22
- Революции, 24
- Революции, 24-а
- Фрунзе, 10
- Фрунзе, 11
- Фрунзе, 12
- Фрунзе, 13
- Фрунзе, 8
- Фрунзе, 9
- Бр. Жабровых, 12
- Бр. Жабровых, 7
- Бр. Жабровых, 8
- Бр. Жабровых, 9
- Лейтейзена/Красн. пр., 3/1
- Красноармейский пр., 9
- Лейтейзена, 6
- Кл. Цеткин, 3
- Революции, 16
- Революции, 35
- Фрунзе, 14
- Фрунзе, 15
- Халтурина, 2
- Бр. Жабровых, 5
- Демонстрации, 1
- Демонстрации, 10
- Демонстрации, 12
- Демонстрации, 12-а
- Демонстрации, 1-а
- Демонстрации, 2
- Демонстрации, 4
- Демонстрации, 8
- Лейтейзена, 5
- Лейтейзена, 7
- Лейтейзена, 9
- Пушкинская, 30
- Пушкинская, 32
- Революции, 10
- Революции, 17
- Ф. Энгельса, 14
- Ф. Энгельса, 16
- Бр. Жабровых, 3
- Бундурина, 31
- Гоголевская, 74
- Гоголевская, 94
- Демонстрации, 3
- Красноармейский пр., 15
- Пушкинская, 57
- Вересаева, 18
- Вересаева, 9
- Демонстрации, 38
- Дм. Ульянова, 1-а
- Красноармейский пр., 25/4
- Фрунзе, 6
- Сойфера, 31
- Сойфера, 39
-
МОУ СОШ №2 ул. Ленина, 26
-
Лицей №4 Вересаева, 10
-
Гимназия №2 Революции, 14
- Школа №33 С. Перовской, 40
- Детский сад №32 Вересаева, 8
- Детский сад №149 К. Цеткин, 1
- Школа №17 Фрунзе, 18
- Детский сад №174 Бундурина, 3
- Детский сад №2 Л. Толстого, 126
- МДОУ №46 Вересаева, 5
- Интернат для глухонемых детей Бундурина, 56
- МДОУ №17 ул. Ленина, 17
- МДОУ №167 Бр. Жабровых, 10
- МОУ СОШ №16 Демонстрации, 6
- МОУ СОШ №4 ул. Ленина, 21.
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