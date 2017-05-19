У тульского фестиваля «День пряника» появился свой символ
Им стала предложенная Сергеем Плешковым графическая работа под названием «Пряня».
На этой неделе завершился областной конкурс на создание символа-талисмана Межрегионального фестиваля «День пряника».
Как сообщает министерство культуры Тульской области, в конкурсе на создание символа-талисмана фестиваля приняло участие более 30 работ.
Жюри отметило 4 идеи, которые были допущены до участия в зрительском голосовании:
- «Пчелка» (автор Светлана Горбова);
- «Пряня» (автор Сергей Плешков);
- «Кот-талисман» (автор Анастасия Панова);
- «Филимоновский петушок» (автор Полина Барычева).
Победитель конкурса был определен по суммарным оценкам профессионального и зрительского жюри. Им стал Сергей Плешков, представивший графическую работу под названием «Пряня».
На ее основе будет создан персонаж, который и станет официальным символом-талисманом фестиваля «День пряника».
ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» выражает благодарность участникам конкурса и ждет всех 5 августа 2017 в Тульском кремле на фестивале «День пряника».