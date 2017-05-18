В Туле состоялся финал регионального чемпионата по волейболу

Фото: предоставлены участниками соревнований

В предварительном этапе соревнований участвовали 30 команд. Вплотную к финалу подошли лишь восемь.

В Туле состоялись завершающие игры лучших областных мужских волейбольных команд – финал Чемпионата Тульской области. Соревнования проходили в два этапа с октября по май в спортивных залах Тулы и Новомосковска.

В предварительном этапе, проходившем в рамках Чемпионата Тульской любительской волейбольной лиги, участвовало 30 команд из разных районов области. Они были разбиты на три подгруппы – благодаря этому даже новички имели все шансы выиграть в финале.

В начале весны определились восемь лучших команд, которые и разыграли призовые места. На первом месте оказался «Межрегионгаз» – со счётом 3:0 он уверенно переиграл «Мерцану». Борьба за третье место между «Черметом» и «Сбербанком» продолжалась целых пять партий и держала зрителей в напряжении до самого конца. Наконец, металлургам удалось одержать заслуженную победу.

Лучшим игроком финала стал Александр Заволжский, а по итогам всего Чемпионата звание лучшего игрока получил Сергей Фролков.