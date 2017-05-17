новости
новости
Регистрация
Адмнистрация создала рабочую группу по провалу грунта в центре Тулы

Адмнистрация создала рабочую группу по провалу грунта в центре Тулы

Тротуар, провалившийся на пересечении улиц Советская и Оборонная, обследуют специалисты.

15 мая на улице Советской рядом с торгово-офисным зданием провалился грунт. Myslo сообщал об этом.


Опасный отрезок тротуара огородили лентой.

Городские власти сегодня прокомментировали происшествие и поделились планами:

«При администрации города Тулы создана рабочая группа, которая занимается вопросами устранения провала грунта на пересечение улиц Советской и Оборонной, – сообщается в официальном ответе. –

17 мая состоялся осмотр данного участка. Специалисты МУ «Управление капитального строительства города Тулы» проверят проектную документацию и строительные документы у собственника здания торгового центра, после чего будет принято решение о дальнейших действиях по устранению провала грунта  и ремонта тротуара. Отметим, что ремонт участка тротуара по обеим сторонам ул. Советской (в районе пересечения с ул. Оборонной) включен в план ремонта на 2017 год».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:12 0
Другие статьи по темам
Событие
провал грунтапровалилась земляцентр городаопасный тротуар
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой осудили аферистку, которая придумала ребенку жуткий диагноз
В Узловой осудили аферистку, которая придумала ребенку жуткий диагноз
«Ростелеком» приглашает тульских школьников к участию в онлайн-чемпионате
«Ростелеком» приглашает тульских школьников к участию в онлайн-чемпионате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.