Адмнистрация создала рабочую группу по провалу грунта в центре Тулы

15 мая на улице Советской рядом с торгово-офисным зданием провалился грунт. Myslo сообщал об этом.



Опасный отрезок тротуара огородили лентой.

Городские власти сегодня прокомментировали происшествие и поделились планами:

«При администрации города Тулы создана рабочая группа, которая занимается вопросами устранения провала грунта на пересечение улиц Советской и Оборонной, – сообщается в официальном ответе. –

17 мая состоялся осмотр данного участка. Специалисты МУ «Управление капитального строительства города Тулы» проверят проектную документацию и строительные документы у собственника здания торгового центра, после чего будет принято решение о дальнейших действиях по устранению провала грунта и ремонта тротуара. Отметим, что ремонт участка тротуара по обеим сторонам ул. Советской (в районе пересечения с ул. Оборонной) включен в план ремонта на 2017 год».