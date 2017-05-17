Адмнистрация создала рабочую группу по провалу грунта в центре Тулы
Тротуар, провалившийся на пересечении улиц Советская и Оборонная, обследуют специалисты.
15 мая на улице Советской рядом с торгово-офисным зданием провалился грунт. Myslo сообщал об этом.
Опасный отрезок тротуара огородили лентой.
Городские власти сегодня прокомментировали происшествие и поделились планами:
«При администрации города Тулы создана рабочая группа, которая занимается вопросами устранения провала грунта на пересечение улиц Советской и Оборонной, – сообщается в официальном ответе. –
17 мая состоялся осмотр данного участка. Специалисты МУ «Управление капитального строительства города Тулы» проверят проектную документацию и строительные документы у собственника здания торгового центра, после чего будет принято решение о дальнейших действиях по устранению провала грунта и ремонта тротуара. Отметим, что ремонт участка тротуара по обеим сторонам ул. Советской (в районе пересечения с ул. Оборонной) включен в план ремонта на 2017 год».