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Для туляков и гостей города создали селфи-карту Тулы

Для туляков и гостей города создали селфи-карту Тулы

На карте отмечены 30 самых необычных арт-объектов, достопримечательностей, скульптурных композиций, красивых и запоминающихся мест Тулы.

Для туляков и гостей города  в комитете по развитию туризма была создана интерактивная селфи-карта города, на которой отмечены самые необычные арт-объекты, достопримечательности, скульптурные композиции и просто запоминающиеся места Тулы. Многие из точек предложили для включения в список сами жители.

В список, кроме прочего, вошли «Тульское чаепитие», «Тульская гармонь», «Тульский пряник», памятник Тёще.

Также в него включили менее известные, но уже полюбившиеся туристами объекты - городская композиция «Платформа 9 и 3/4», арт-объект «Я люблю Тулу», памятник «Хвосту», арт-объект «Укрощение блохи» и другие. 

Уже сейчас каждый желающий может зайти на сайт, просмотреть фотографии лучших мест для фотоссесий, выбрать наиболее интересные для себя, сделать селфи и увезти с собой не только впечатления о городе, но и яркие фотографии!

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:39 +3
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