Для туляков и гостей города создали селфи-карту Тулы

Для туляков и гостей города в комитете по развитию туризма была создана интерактивная селфи-карта города, на которой отмечены самые необычные арт-объекты, достопримечательности, скульптурные композиции и просто запоминающиеся места Тулы. Многие из точек предложили для включения в список сами жители.

В список, кроме прочего, вошли «Тульское чаепитие», «Тульская гармонь», «Тульский пряник», памятник Тёще.

Также в него включили менее известные, но уже полюбившиеся туристами объекты - городская композиция «Платформа 9 и 3/4», арт-объект «Я люблю Тулу», памятник «Хвосту», арт-объект «Укрощение блохи» и другие.

Уже сейчас каждый желающий может зайти на сайт, просмотреть фотографии лучших мест для фотоссесий, выбрать наиболее интересные для себя, сделать селфи и увезти с собой не только впечатления о городе, но и яркие фотографии!