Погода в Туле 16 мая: облачно, ветрено и дождливо

Синоптики обещают днём до +17 и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем дождь (по данным сайта Метеоинфо до 8мм).

Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2 до +7, днём воздух прогреется до +17 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.