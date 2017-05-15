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Погода в Туле 16 мая: облачно, ветрено и дождливо

Погода в Туле 16 мая: облачно, ветрено и дождливо

Синоптики обещают днём до +17 и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем дождь (по данным сайта Метеоинфо до 8мм).

Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +2 до +7, днём воздух прогреется до +17 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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