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Погода в Туле 17 мая: дождь и похолодание

Погода в Туле 17 мая: дождь и похолодание

По прогнозам синоптиков, ожидается умеренный ветер и пониженное давление.

Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет лёгкая облачность с прояснениями.

Ночью и днём возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 12 мм). Ветер северной четверти, умеренный – 7-12 м/с.

Ожидается лёгкое похолодание – температура воздуха ночью будет держать в пределах от 0 до +5, днём – от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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