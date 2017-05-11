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Погода в Туле 12 мая: осадки и незначительное потепление
Фото: dolmedia.ru

Погода в Туле 12 мая: осадки и незначительное потепление

В регионе ожидается низкое атмосферное давление и облачность с прояснениями.

По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области прогнозируется небольшая облачность с прояснениями.

Местами возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). Ветер западной четверти, умеренный – 5-10 метров в секунду.

Ожидается незначительное потепление – ночью температура будет держаться в пределах от 0 до +5, днём – от 9 до 14 градусов. Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 0
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