Погода в Туле 12 мая: осадки и незначительное потепление

Фото: dolmedia.ru

В регионе ожидается низкое атмосферное давление и облачность с прояснениями.

По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области прогнозируется небольшая облачность с прояснениями.

Местами возможен небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). Ветер западной четверти, умеренный – 5-10 метров в секунду.

Ожидается незначительное потепление – ночью температура будет держаться в пределах от 0 до +5, днём – от 9 до 14 градусов. Атмосферное давление по-прежнему пониженное – 740-745 мм рт. ст.