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Мужчина задолжал 240 тысяч рублей по алиментам

Мужчина задолжал 240 тысяч рублей по алиментам

Он вернул долг только после того, как его ограничили в праве управления автомобилем.

На исполнении в отделе судебных приставов Чернского и Плавского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с С. задолженности по алиментным платежам в размере 240 тысяч рублей.

Хотя должника оповестили о том, что на него заведено дело, он не спешил исполнять свой родительский долг перед ребенком. И только после уведомления об ограничении в пользовании специальным правом на управление транспортным средством нерадивый отец погасил задолженность по алиментам в полном объеме. 

УФССП России по Тульской области напоминает

Изменения в законодательстве позволяют судебным приставам приостанавливать действие водительских удостоверений, в том числе, за алименты и неоплаченные штрафы, связанные с нарушением порядка пользования специальных прав (например, за нарушение правил дорожного движения), если задолженность составляет не менее 10 тысяч рублей.

Под ограничение подпадают также граждане, обязанные вернуть долги по возмещению вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца. Также судебный пристав вправе применить данную меру при исполнении требований о взыскании имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанного с воспитанием детей.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:05 +1
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