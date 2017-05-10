В Донском водитель «Киа» сбил подростка, который играл на дороге

Фото УГИБДД по Тульской области.

9 мая в 19.25 в Донском в мкр. Центральный на улице Заводской 33-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил подростка. 15-летний пешеход играл с друзьями на проезжей части. Оказалось, дети просто дурачились — ребята прыгали и толкали друг друга. В один из таких моментов подростка случайно сбросили под машину.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пешеход с телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что играм не место на проезжей части! Из-за безобидной шалости на дороге кто-нибудь может серьезно пострадать.