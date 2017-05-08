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В Туле высадили «Аллею Славы»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле высадили «Аллею Славы»

Сегодня высадили 100 туй и 400 кленов.

8 мая на территории мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества» высадили «Аллею Славы».

Напомним, в этом году российские города приняли участие в социальной акции «Аллея Славы», приуроченной ко Дню Победы. Организатор акции — питомник растений «Экоплант». По словам Антона Хромова, генерального директора питомника, в 2017 году в рамках акции будет высажено 9 000 бесплатных саженцев в пятнадцати городах страны. Уже высажены аллеи в Москве, Иваново, Грозном, Ржеве.

Перечень городов, в которых проходит высадка деревьев, определялся жителями в ходе голосования на сайте аллеи-славы.рф. В голосовании участвовало 3198 городов. Результаты голосования были объявлены 30 апреля. Тула вошла в число победителей акции «Аллея Славы» и заняла четвертое место в подгруппе городов с численностью населения более 500 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на территории мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества» сегодня высадили 100 туй (в том числе 50 двухметровых) и 400 кленов. Благоустройство мемориала будет продолжаться.

По словам организаторов, акция будет ежегодной и в 2018 году станет еще более масштабной.

 

Кстати, друзья, редакция Myslo и «Слободы» приглашает вас на субботник 13 мая. В этот день мы планируем высадить третью «Аллею Доброты»! Она появится на ул. Кирова, от магазина «Магнит» к ул. Ложевой. Сбор у дома № 32 по ул. Кирова. С нас — инвентарь, чай и пирожки, с вас — хорошее настроение!

Подробнее о нашем мероприятии здесь.

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В Туле высадили "Аллею Славы", Фото: 1
В Туле высадили "Аллею Славы", Фото: 2
В Туле высадили "Аллею Славы", Фото: 3
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 +4
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