В деревне Голубочки обокрали дачный дом

В Ефремове в полицию с заявлением обратилась 52-летняя жительница районного центра. Женщина сообщила, что из её дачного дома, расположенного в деревне Голубочки, украли пылесос, мультиварку, удлинитель и поливочный шланг. Общий ущерб составил 9 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что вор подобрал ключ к навесному замку. Именно так он попал в помещение. Правоохранители задержали подозреваемого — ранее судимого за кражи 52-летнего местного жителя.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».