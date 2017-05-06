В Туле появились интерактивные скамейки

фото пресс-службы администрации Тулы.

Необычные «говорящие» арт-объекты установили в Центральном и Пролетарском районах.

Скамейку в виде открытой книги с портретом А.С. Пушкина установили в сквере, носящем имя поэта.

Она оснащена кнопкой, при нажатии на которую скамейка начинает читать стихи и сказки Пушкина.

Другой интересный объект - в сквере Глеба Успенского. Присев на скамейку и нажав на кнопку, можно услышать рассказ о жизни и творчестве писателя.

Внутри скамеек находится аудиосистема, на которую в будущем можно записывать новую информацию.