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В Туле появились интерактивные скамейки
фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле появились интерактивные скамейки

Необычные «говорящие» арт-объекты установили в Центральном и Пролетарском районах.

Скамейку в виде открытой книги с портретом А.С. Пушкина установили в сквере, носящем имя поэта.

Она оснащена кнопкой, при нажатии на которую скамейка начинает читать стихи и сказки Пушкина.

Другой интересный объект - в сквере Глеба Успенского. Присев на скамейку и нажав на кнопку, можно услышать рассказ о жизни и творчестве писателя.

Внутри скамеек находится аудиосистема, на которую в будущем можно записывать новую информацию.

сегодня, в 12:50 +11
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