Свидетельства о рождении и смерти будут выдавать в МФЦ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о регистрации рождения и смерти в многофункциональных центрах предоставления госуслуг «Мои документы».

Законопроект дает право региональным властям передавать эти функции МФЦ, при этом возможность оформить свидетельство о рождении или смерти в ЗАГСе сохранится.

Исключение — регистрация рождения с одновременной регистрацией установления отцовства (если родители не состоят в браке). В этом случае свидетельство нужно будет по-прежнему оформлять только в ЗАГСе.

Дополнение перечня услуг, которые доступны в МФЦ, позволит реализовать принцип «жизненной ситуации» в их работе: в частности, по одному заявлению при рождении ребенка впоследствии можно будет оформить весь пакет необходимых документов, включая свидетельство о рождении. Также появится возможность по одному заявлению получить все документы в случае смерти близкого человека.