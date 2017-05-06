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Свидетельства о рождении и смерти будут выдавать в МФЦ

Свидетельства о рождении и смерти будут выдавать в МФЦ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о регистрации рождения и смерти в многофункциональных центрах предоставления госуслуг «Мои документы».

Законопроект дает право региональным властям передавать эти функции МФЦ, при этом возможность оформить свидетельство о рождении или смерти в ЗАГСе сохранится.

Исключение — регистрация рождения с одновременной регистрацией установления отцовства (если родители не состоят в браке). В этом случае свидетельство нужно будет по-прежнему оформлять только в ЗАГСе.

Дополнение перечня услуг, которые доступны в МФЦ, позволит реализовать принцип «жизненной ситуации» в их работе: в частности, по одному заявлению при рождении ребенка впоследствии можно будет оформить весь пакет необходимых документов, включая свидетельство о рождении. Также появится возможность по одному заявлению получить все документы в случае смерти близкого человека.

Как ожидается, закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

 

сегодня, в 14:02 +2
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