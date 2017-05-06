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ЕГЭ по литературе усложнят в 2018 году?

ЕГЭ по литературе усложнят в 2018 году?

Рособрнадзор заявил о том, что в 2018 году может появиться новая модель сдачи этого экзамена.

Предполагается, что из экзамена уберут некоторые задания с короткими ответами и расширят часть, требующую развернутых комментариев, а также повысят требования к объему сочинения и усовершенствую критерии оценки.

«В настоящее время проводится новая апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах России. В мае апробация будет завершена и специалисты ФИПИ подведут ее итоги», — сказано в сообщении ведомства.

Там также отмечают, что при положительных результатах такая модель ЕГЭ по литературе будет введена в 2018 году.

сегодня, в 12:02 0
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