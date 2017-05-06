У Тульского суворовского училища праздник!

фото из архива Myslo.

6 мая, ровно год назад, был заложен памятный камень в честь начала строительства учебного заведения.

Как многие помнят, с идеей восстановить суворовское училище в Туле выступил губернатор Алексей Дюмин.

- Пройдёт совсем немного времени, и новое поколение тульских суворовцев присягнёт на верность Отчизне. Встанут в строй защитников России офицеры двадцать первого века. Уверен, что возрождение суворовского училища послужит укреплению ратных традиций тульской земли и обороноспособности нашей Родины, – отметил Алексей Дюмин.

После того, как предложение одобрил Владимир Путин, началось строительство. 6 мая 2016 года для участия в торжественной церемонии закладки камня на месте строительства Суворовского военного училища в Тулу прибыл Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что закладка камня - первый шаг в воссоздании учреждения, история которого началась в далеком 1944 году. Тогда набор в основном состоял из опаленных войной мальчишек: юных партизан, блокадников и сыновей полка.

- Уже через год на легендарном Параде Победы на Красной площади в едином строю прошли 210 суворовцев Тульского училища. Из его стен вышла почти тысяча воспитанников. 16 человек стали генералами, 132 – полковниками. По инициативе Алексея Дюмина в регионе возрождаются славные традиции суворовского братства. Это начинание поддержал Президент России Владимир Путин, – сказал тогда Министр обороны РФ.

Губернатор же отметил следующее:

- Возрождение Суворовского военного училища – это долгожданное событие для всей Тульской области. Обновлённое Тульское суворовское училище должно готовить не просто офицеров, но и высококлассных специалистов военной науки. Не только военную, но и военно-научную элиту всей современной России.



Тульское суворовское училище на этапе строительства.

За рекордно короткие сроки было построено 3-х этажное главное здание, два 4-х этажных спальных корпуса, 3-х этажная столовая, медпункт, крытый спорткомплекс и ряд других сооружений.

А уже 8 сентября Владимир Путин провел торжественную церемонию открытия Тульского суворовского военного училища и передал учебному заведению знамя.

И вот сейчас, по прошествии года с момента закладки первого камня, в Тульском суворовском училище заканчивается первый учебный год для 240 курсантов!