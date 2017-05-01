2 мая в Туле перекроют улицы: репетируют парад Победы
Следующая репетиция парада состоится 4 мая: движение вновь закроют.
2 и 4 мая из-за проведения репетиций парада Победы с 17.00 до 23.00 для машин закроют следующие улицы:
- Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Менделеевская,
- Чапаевский пр-д,
- ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
- ул. Металлистов,
- ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- ул. Союзная,
- Денисовский переулок,
- ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),
- ул. Пушкинская,
- ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),
- ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
- ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
- ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).
Стоянка и остановка на этих улицах будет запрещена с полуночи до 23.00.
Также не забывайте, что с 1 по 12 мая парковку запретят на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.
Другие статьи по темам
Место