2 мая в Туле перекроют улицы: репетируют парад Победы

2 и 4 мая из-за проведения репетиций парада Победы с 17.00 до 23.00 для машин закроют следующие улицы:

Крестовоздвиженская площадь,

ул. Менделеевская,

Чапаевский пр-д,

ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),

ул. Металлистов,

ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

ул. Союзная,

Денисовский переулок,

ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),

ул. Пушкинская,

ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),

ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),

ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),

ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Стоянка и остановка на этих улицах будет запрещена с полуночи до 23.00.

Также не забывайте, что с 1 по 12 мая парковку запретят на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.