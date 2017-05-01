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2 мая в Туле перекроют улицы: репетируют парад Победы

2 мая в Туле перекроют улицы: репетируют парад Победы

Следующая репетиция парада состоится 4 мая: движение вновь закроют.

2 и 4 мая из-за проведения репетиций парада Победы с 17.00 до 23.00 для машин закроют следующие улицы:

  • Крестовоздвиженская площадь,
  • ул. Менделеевская,
  • Чапаевский пр-д,
  • ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
  • ул. Металлистов,
  • ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • ул. Союзная,
  • Денисовский переулок,
  • ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),
  • ул. Пушкинская,
  • ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),
  • ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
  • ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
  • ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Стоянка и остановка на этих улицах будет запрещена с полуночи до 23.00.

Также не забывайте, что с 1 по 12 мая парковку запретят на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.

 

Автор: Юлия Королева, вчера, в 17:00 −5
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