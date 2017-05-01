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Тульский экзотариум меняет режим работы
Фото panoramio.com

Тульский экзотариум меняет режим работы

Зоопарк переходит на летнее расписание.

Тульский экзотариум продлил время работы экспозиции.

С мая по сентябрь экспозиция будет открыта для посещения с 10.00 до 20.00 без перерыва. Касса работает до 19.30.

8 и 9 мая экзотариум планирует работать без перерывов с 10.00 до 20.00.

 

сегодня, в 15:41 +2
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