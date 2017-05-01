Тульский экзотариум меняет режим работы

Тульский экзотариум продлил время работы экспозиции.
С мая по сентябрь экспозиция будет открыта для посещения с 10.00 до 20.00 без перерыва. Касса работает до 19.30.
8 и 9 мая экзотариум планирует работать без перерывов с 10.00 до 20.00.
Зоопарк переходит на летнее расписание.
Тульский экзотариум продлил время работы экспозиции.
С мая по сентябрь экспозиция будет открыта для посещения с 10.00 до 20.00 без перерыва. Касса работает до 19.30.
8 и 9 мая экзотариум планирует работать без перерывов с 10.00 до 20.00.