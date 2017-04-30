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До 3 мая в Тульской области введён особый противопожарный режим
Фото: ruspulse.ru

До 3 мая в Тульской области введён особый противопожарный режим

На территории региона действуют дополнительные требования пожарной безопасности.

До 9.00 3 мая на территории Тульской области действует особый противопожарный режим, который предусматривает ряд ограничений.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают, что до окончания действия противопожарного режима запрещен въезд в леса и разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах.

За нарушение особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:

  • для граждан: в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
  • для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;
  • для юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.

Помните, что причиной серьезных пожаров может стать сжигание мусора и сухой травы! Если вы почувствовали запах гари или увидели дым – немедленно сообщите об этом сотрудникам МЧС по экстренным номерам: 01 и 112.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:10 +1
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