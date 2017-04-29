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В Туле оборудуют переходы через трамвайные пути
Фото из архива Myslo.

В Туле оборудуют переходы через трамвайные пути

Специалисты МКП «Тулгорэлектротранс» выполнили работы по оборудованию пешеходного перехода через трамвайные пути по улице Калинина.

Переход обустроен по просьбе пассажиров, которые не могли перейти через трамвайные пути в дождливую погоду.

При оборудовании перехода была использована дорожная плитка, которую предприятие сохранило после демонтажа с улицы Тимирязева, где проводился ремонт трамвайных путей.

Это уже восьмой пешеходный переход, выполненный специалистами предприятия.

вчера, в 18:30 +4
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