новости
новости
Регистрация
Владимир Груздев займётся совершенствованием законодательства для борьбы с киберпреступностью

Владимир Груздев займётся совершенствованием законодательства для борьбы с киберпреступностью

Об этом говорилось на встрече с генеральным прокурором. Соответствующие нормативные акты будут разрабатываться Ассоциацией юристов России.

Ассоциация юристов России (АЮР) намерена инициировать уточнение в уголовном законодательстве норм, направленных на борьбу с киберпреступлениями. Об этом сообщил председатель правления организации Владимир Груздев, поддержав предложение Генпрокурора Юрия Чайки об ужесточении наказания за киберпреступления:

Совершенствование правовой базы и закрепление в уголовном законе легальных определений будут инициированы Ассоциацией юристов России в ближайшее время.

Также экс-губернатор Тульской области отметил, что помимо усиления ответственности, очень важно совершенствовать методы выявления и пресечения киберпреступлений. По его словам, глобальный характер правонарушений в сфере информационных технологий затрудняет координацию деятельности правоохранительных органов через пределы юрисдикций и многообразие законодательных систем государств:

Необходимы новые способы выявления, пресечения, расследования и предотвращения киберпреступлений, которые могут быть эффективны только на основе межгосударственного сотрудничества. Новейшие компьютерные технологии должны послужить основой приложения усилий для сохранения безопасности персональных данных.

Генпрокурор РФ сообщил, что в 2016 году в стране было зафиксировано более 42 тыс. киберпреступлений, имеющих корыстный характер. Это значительное число указывает на то, что необходимо ужесточать уголовную ответственность для киберпреступников.

сегодня, в 10:15
Другие статьи по темам
Событие
киберпреступленияпреступность в Россииуголовное правоАссоциация юристов Россиипрокуратура
Люди
Владимир ГруздевЮрий Чайка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино водитель «Киа Рио» повредил три машины и едва не влетел в магазин
В Щекино водитель «Киа Рио» повредил три машины и едва не влетел в магазин
В Туле оборудуют переходы через трамвайные пути
В Туле оборудуют переходы через трамвайные пути
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика