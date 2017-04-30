Владимир Груздев займётся совершенствованием законодательства для борьбы с киберпреступностью

Об этом говорилось на встрече с генеральным прокурором. Соответствующие нормативные акты будут разрабатываться Ассоциацией юристов России.

Ассоциация юристов России (АЮР) намерена инициировать уточнение в уголовном законодательстве норм, направленных на борьбу с киберпреступлениями. Об этом сообщил председатель правления организации Владимир Груздев, поддержав предложение Генпрокурора Юрия Чайки об ужесточении наказания за киберпреступления:

Совершенствование правовой базы и закрепление в уголовном законе легальных определений будут инициированы Ассоциацией юристов России в ближайшее время.

Также экс-губернатор Тульской области отметил, что помимо усиления ответственности, очень важно совершенствовать методы выявления и пресечения киберпреступлений. По его словам, глобальный характер правонарушений в сфере информационных технологий затрудняет координацию деятельности правоохранительных органов через пределы юрисдикций и многообразие законодательных систем государств:

Необходимы новые способы выявления, пресечения, расследования и предотвращения киберпреступлений, которые могут быть эффективны только на основе межгосударственного сотрудничества. Новейшие компьютерные технологии должны послужить основой приложения усилий для сохранения безопасности персональных данных.

Генпрокурор РФ сообщил, что в 2016 году в стране было зафиксировано более 42 тыс. киберпреступлений, имеющих корыстный характер. Это значительное число указывает на то, что необходимо ужесточать уголовную ответственность для киберпреступников.