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Муниципальные учреждения образования, культуры, спорта и молодежной политики присоединились к субботнику
Фото пресс-службы администрации города.

Муниципальные учреждения образования, культуры, спорта и молодежной политики присоединились к субботнику

Ведутся работы по уборке прилегающих территорий, прогребанию газонов, клумб, покраске бордюров, ограждений, высадке цветов.

Как уже отмечал Myslo, туляки вышли на общеобластной субботник. 

В наведении порядка принимают участие сотрудники 80 центров образования, в том числе структурных подразделений, порядка 50 учреждений спорта, культуры и молодежной политики. Всего – около 5, 5 тысяч человек.

Предлагаем вам посмотреть фотоочет. 

сегодня, в 13:19 +1
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Тула

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