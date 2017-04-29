Муниципальные учреждения образования, культуры, спорта и молодежной политики присоединились к субботнику

Фото пресс-службы администрации города.

Как уже отмечал Myslo, туляки вышли на общеобластной субботник.

В наведении порядка принимают участие сотрудники 80 центров образования, в том числе структурных подразделений, порядка 50 учреждений спорта, культуры и молодежной политики. Всего – около 5, 5 тысяч человек.

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