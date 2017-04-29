Афиша праздничных мероприятий на День Победы

Фото из архива Myslo.

9 мая в Туле пройдет большое количество мероприятий. Для удобства туляков и гостей города предлагаем скачать афишу основных мероприятий.

Также напоминаем, что на сайте администрации города создан специальный раздел, в котором размещается вся необходимая информация к майским праздникам – изменение схемы дорожного движения, полный план мероприятий, украшение города, проведение «Бессмертного полка», акции «Георгиевская ленточка» и др.