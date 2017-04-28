По Тульской области пройдет автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой победы»
В нашем регионе точка старта расположится на Кургане Славы в городе Плавске.
Со 2 по 5 мая в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по городам Центрального федерального округа состоится первый автопробег Росгвардии — «Вахта памяти. Сыны Великой победы». Старт автопробега состоится на Поклонной горе в Москве. Колонна пройдет по маршруту «Москва — Московская область (Серпухов) — Тульская область — Орел — Белгород».
Тульский этап этого пробега стартует 2 мая на Кургане Славы в городе Плавске в 15.00.
На территории мероприятия будут развернуты:
- полевая кухня;
- музыкальная трибуна (автомобиль) — песни военных лет,
- 3 площадки с викторинами «Я помню! Я горжусь», эстафета «Убеги от Росгвардейца»;
- выставка оружия ОМОН.
Присутствовать будут 300 человек. Колонна автопробега: 7 автомобилей, 27 человек. В рамках мероприятия пройдет митинг с возложением цветов к Вечному огню, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии примут участие:
- заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по вневедомственной охране и лицензионно-разрешительной работе генерал-лейтенант полиции Василий Алексеевич Быкадоров;
- начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Олег Васильевич Петрик;
- сотрудники ОМОН, СОБР, УВО, в/ч 6570;
- ветераны Великой Отечественной войны, суворовцы, представители волонтерского движения, жители Плавка и других городов Тульской области.