По Тульской области пройдет автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой победы»

В нашем регионе точка старта расположится на Кургане Славы в городе Плавске.

Со 2 по 5 мая в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по городам Центрального федерального округа состоится первый автопробег Росгвардии — «Вахта памяти. Сыны Великой победы». Старт автопробега состоится на Поклонной горе в Москве. Колонна пройдет по маршруту «Москва — Московская область (Серпухов) — Тульская область — Орел — Белгород».

Тульский этап этого пробега стартует 2 мая на Кургане Славы в городе Плавске в 15.00.

На территории мероприятия будут развернуты:

полевая кухня;

музыкальная трибуна (автомобиль) — песни военных лет,

3 площадки с викторинами «Я помню! Я горжусь», эстафета «Убеги от Росгвардейца»;

выставка оружия ОМОН.

Присутствовать будут 300 человек. Колонна автопробега: 7 автомобилей, 27 человек. В рамках мероприятия пройдет митинг с возложением цветов к Вечному огню, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии примут участие: