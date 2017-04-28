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По Тульской области пройдет автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой победы»

По Тульской области пройдет автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой победы»

В нашем регионе точка старта расположится на Кургане Славы в городе Плавске.

Со 2 по 5 мая в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по городам Центрального федерального округа состоится первый автопробег Росгвардии — «Вахта памяти. Сыны Великой победы». Старт автопробега состоится на Поклонной горе в Москве. Колонна пройдет по маршруту «Москва — Московская область (Серпухов) — Тульская область — Орел — Белгород».

Тульский этап этого пробега стартует 2 мая на Кургане Славы в городе Плавске в 15.00.

На территории мероприятия будут развернуты:

  • полевая кухня;
  • музыкальная трибуна (автомобиль) — песни военных лет,
  • 3 площадки с викторинами «Я помню! Я горжусь», эстафета «Убеги от Росгвардейца»;
  • выставка оружия ОМОН.

Присутствовать будут 300 человек. Колонна автопробега: 7 автомобилей, 27 человек. В рамках мероприятия пройдет митинг с возложением цветов к Вечному огню, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии примут участие:

  • заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по вневедомственной охране и лицензионно-разрешительной работе генерал-лейтенант полиции Василий Алексеевич Быкадоров;
  • начальник Управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Олег Васильевич Петрик;
  • сотрудники ОМОН, СОБР, УВО, в/ч 6570;
  • ветераны Великой Отечественной войны, суворовцы, представители волонтерского движения, жители Плавка и других городов Тульской области.
Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 13:18 +2
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