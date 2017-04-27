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Погода в Туле 28 апреля: тепло и дождливо
Фото: zonatigra.ru

Погода в Туле 28 апреля: тепло и дождливо

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность.

Ночью и в течение дня местами небольшой дождь  (по информации с сайта Метеоинфо до 1 мм).

Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем он усилится до 7-12 м/с. Ночь тёплая – до +11 градусов, днём столбик термометра поднимется до +22.

Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 08:00 +1
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