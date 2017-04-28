В театре «Эрмитаж» показали «Стеклянный зверинец»

Фото организаторов.

22 апреля в театре «Эрмитаж» состоялась долгожданная премьера спектакля «Стеклянный зверинец» по пьесе Т. Уильямса. Драма, которую мечтает поставить практически каждый режисёр, иметь которую в репертуаре хочет каждый театр. История одной семьи, история подавляющей любви матери к своим детям, история о надеждах и иллюзиях, разбивающихся вдребезги, как стеклянные фигурки.

В центре повествования семья Уингфилдов: мать Аманда, дочь Лаура и сын Том. У матери тотальный контроль над её взрослыми детьми — она указывает, как и сколько по времени нужно прожёвывать пищу, как и куда ходить, о чём мечтать. Том противится такому воспитанию. Лаура не имеет смелости и жизненных сил бороться с матерью, она жалеет ее. Все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно.

Аншлаг в зале, смех и слёзы зрителей, буря аплодисментов, море цветов — всё было в этот вечер. История, рассказанная режиссёром Надеждой Мазановой и актерами «Эрмитажа», находит отклик в любой душе.

Впечатления зрителей

Светлана Харьковская:

«Чудесный спектакль! Смотрели с дочерью, как же она плакала в конце этого чудесного представления… Это значит, что удалось достучаться до глубин души. Спасибо!»

Михаил Канаев:

«Пригласили — пошёл. Без особого энтузиазма. Но оказалось очень круто! Весь вечер под впечатлением. Залез даже посмотреть одноименный фильм с Малковичем, получивший множество наград. Фильм выключил на 15-й минуте. В общем, сходите на спектакль неожиданно классно сыгран. А, и зал. Камерный, уютный и ты рядом с персонажами, при этом не „дышишь пылью“ сцены, задирая голову в первых рядах партера. В общем сходите, увидите».

Мария Выборнова:

«Большое спасибо актёрам, режиссёру и всем, всем, всем, за потрясающий спектакль! Премьера удалась. Творческих успехов и процветания».

Лариса Алленова: «Спасибо большое за такую прекрасную постановку !!! Это лучшая постановка этого спектакля!!! Спасибо огромное всем, кто работал над этим шедевром!!!"

Юлия Штукина:

«Хорошо, что я запаслась бумажными платочками, ибо обрыдалась. «Стеклянный зверинец» — вещь не для слабых сердцем и нервами. Думается, каждый может найти в ней отклик на свои внутренние тревоги и комплексы. Я получила огромное удовольствие! Можно сказать, испытала эмоциональный катарсис».

По материалам Ивана Березного.