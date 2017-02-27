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В Туле может затопить 12 участков с населением 1500 человек
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В Туле может затопить 12 участков с населением 1500 человек

В администрации города обсудили готовность города к весеннему паводку.

Сейчас в администрации Тулы проходит оперативное совещание. Николай Безруков доложил о готовности служб к весенним паводкам на 27 февраля.

«На сегодняшний день высота снежного покрова составляет 44 см при норме в 23, то есть норма превышена в 2 раза. При этом почва промерзла в два раза меньше нормы. Как поведет себя почва - неизвестно», - отметил он.

Паводок ожидается не раньше 10 марта, при этом в Туле ожидается подтопление 12 участков с населением 1500 человек. 

Сейчас ведутся подготовительные мероприятия, проверяется состояние ливневок, ведется очистка приёмных решеток. С наступлением паводка будет организована работа по круглосуточной откачке воды на затопленных автомобильных дорогах. Также, при необходимости, будут откачивать воду из подвалов домов.

Безруков отметил, что процентов 60-70% негативного воздействия от паводка происходит при сбросе воды с щекинского водохранилища. Поэтому руководству водохранилища поручено  до 1 марта снизить уровень воды до мертвого объёма.

«У нас две опасности - огонь и вода, так что надо заранее, уже в марте, готовиться к пожароопасному сезону. В прошлом году возгораний, несмотря на проводимую работу, было достаточно много. Мы фактически лидеры здесь. Надо не допустить повторения в этом году», - заявил на совещании Евгений Авилов.

За неделю в в ЕДДС поступило 2436 обращений. Произошло 15 аварийных отключений, 3 пожара без пострадавших и погибших, 231 ДТП, в 16 из которых травмировано 16 человек. Праздники прошли в штатном режиме без сложных аварийных отключений.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:47 +1
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