Фото очевидцев.
В Тульской области столкнулись автобус, две легковушки и грузовик
ДТП случилось 27 февраля в 8.40 в Заокском районе.
27 февраля 2017 года в 8.40 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 108-м км трассы М-2.
В районе деревни Крюково Заокского района столкнулись четыре автотранспортных средства: легковушки «Тойота» и «Сузуки», грузовой автомобиль «Ивеко», а также автобус «ЛАЗ».
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Пострадала пассажирка автобуса, ей была оказана медпомощь на месте.
Галерея
Другие статьи по темам