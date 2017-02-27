В Тульской области столкнулись автобус, две легковушки и грузовик

27 февраля 2017 года в 8.40 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 108-м км трассы М-2.

В районе деревни Крюково Заокского района столкнулись четыре автотранспортных средства: легковушки «Тойота» и «Сузуки», грузовой автомобиль «Ивеко», а также автобус «ЛАЗ».

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Пострадала пассажирка автобуса, ей была оказана медпомощь на месте.