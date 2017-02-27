Погода в Туле 27 февраля: снег с дождём

Синоптики обещают на сегодня теплую облачную погоду со снегом и дождем и пониженное атмосферное давление.

По данным сайта Метеоинфо, 27 февраля в Туле будет облачно, с небольшими, местами умеренными осадками до 5 мм в форме мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью составит от -5 до 0 градусов, днем - от -2 до +3.

Атмосферное давление пониженное, 735-740 мм ртутного столба.