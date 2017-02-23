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Сегодня в уборке Тулы участвовали 93 единицы техники
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Сегодня в уборке Тулы участвовали 93 единицы техники

С улиц вывозят снег, подметают и обрабатывают реагентом дороги.

Сегодня, 23 февраля в Туле в уборке улиц участвуют 93 единицы коммунальной техники. С улиц вывозят снег, подметают и обрабатывают реагентом дороги, тротуары, скверы, остановочные павильоны.

Снег вывозят с улицы Г. Успенского, проспекта Ленина, в поселках Скуратовский и Южный, с площади Победы, Красноармейского проспекта, улицы Советской и других.

В Ленинском района на уборке задействовано 5 КДМ, 7 тракторов МТЗ, один грейдер.

сегодня, в 16:30 0
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