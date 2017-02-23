Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.
Сегодня в уборке Тулы участвовали 93 единицы техники
С улиц вывозят снег, подметают и обрабатывают реагентом дороги.
Сегодня, 23 февраля в Туле в уборке улиц участвуют 93 единицы коммунальной техники. С улиц вывозят снег, подметают и обрабатывают реагентом дороги, тротуары, скверы, остановочные павильоны.
Снег вывозят с улицы Г. Успенского, проспекта Ленина, в поселках Скуратовский и Южный, с площади Победы, Красноармейского проспекта, улицы Советской и других.
В Ленинском района на уборке задействовано 5 КДМ, 7 тракторов МТЗ, один грейдер.
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