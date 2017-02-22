Светофор на улице Советской в Туле починили

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня утром из-за перепада напряжения в электросети в светофоре перегорел контроллер.

Как сообщила пресс-служба администрации Тулы, работа светофора на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской восстановлена.

Напомним, сегодня утром, 22 февраля, на этом участке дороги пропало электропитание и из-за перепада напряжения в светофоре на перекрестке перегорел контроллер. До устранения поломки на перекрестке работал регулировщик.