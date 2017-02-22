Фото Алексея Пирязева.
Светофор на улице Советской в Туле починили
Сегодня утром из-за перепада напряжения в электросети в светофоре перегорел контроллер.
Как сообщила пресс-служба администрации Тулы, работа светофора на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской восстановлена.
Напомним, сегодня утром, 22 февраля, на этом участке дороги пропало электропитание и из-за перепада напряжения в светофоре на перекрестке перегорел контроллер. До устранения поломки на перекрестке работал регулировщик.
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