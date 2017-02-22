новости
новости
Регистрация
В Туле не работает несколько светофоров
Фото Алексея Пирязева.

В Туле не работает несколько светофоров

На крупных участках улиц Советской, Ложевой и Кутузова не работают светофоры.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Советской около двух часов не работает светофор, на перекрестке работает регулировщик.

Как сообщили Myslo  в пресс-службе администрации, причиной ситуации стало отключение электричества на этом участке дороги: в момент отключения перестали работать светофоры и остановились трамваи.

Вскоре питание восстановили, но из-за перепада напряжения в светофоре сломался контроллер.

Сейчас сотрудники ремонтной бригады занимаются его починкой.

Также очевидцы сообщили, что светофоры не работают на большом участке улиц Ложевой и Кутузова. В администрации города сообщили, что на этом участке городские электросети проводят плановые работы.

Работа светофоров будет восстановлена ориентировочно к 15.00.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:36 +2
Другие статьи по темам
Место
Тулаулица Советскаяулица Ложеваяулица Кутузова
Прочее
не работают светофоры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

16-летний туляк попал под колеса ВАЗа на улице Металлургов
16-летний туляк попал под колеса ВАЗа на улице Металлургов
Следователи проведут проверку по факту ДТП под Тулой с участием сотрудников ГИБДД
Следователи проведут проверку по факту ДТП под Тулой с участием сотрудников ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика