В Туле не работает несколько светофоров

Фото Алексея Пирязева.

На крупных участках улиц Советской, Ложевой и Кутузова не работают светофоры.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Советской около двух часов не работает светофор, на перекрестке работает регулировщик.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации, причиной ситуации стало отключение электричества на этом участке дороги: в момент отключения перестали работать светофоры и остановились трамваи.

Вскоре питание восстановили, но из-за перепада напряжения в светофоре сломался контроллер.

Сейчас сотрудники ремонтной бригады занимаются его починкой.

Также очевидцы сообщили, что светофоры не работают на большом участке улиц Ложевой и Кутузова. В администрации города сообщили, что на этом участке городские электросети проводят плановые работы.