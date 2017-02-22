Проведи 23 февраля в музее!
Тульское музейное объединение приглашает на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
23 февраля в 12.00 пройдет культурно-познавательная программа, посвященная Дню защитника Отечества в музее П.Н. Крылова.
Гости увидят музейный лекторий «Страницы военной летописи. Кукрыниксы», документальные фильмы и военные хроники о творчестве Кукрыниксов, в течение дня будет работать выставка одной картины, на которой будет представлено произведение П. Н. Крылова «Дважды Герой Советского Союза, лётчик Александр Молодчий».
Аудитория 6+
Место проведения: Тула, ул. Кутузова, 10.
Телефон: 8(4872)41-04-60.
В 13.00 и 16.00 начнется праздничный квест «Курс молодого бойца».
Тульский военно-исторический музей в День защитника Отечества приглашает туляков и гостей города принять участие в квесте, который будет проводиться на бронепоезде «Тульский рабочий».
Празднуя День рождения Армии, гостям доведется познакомиться с различными родами войск. Они узнают, какую форму носили бойцы, какое оружие использовали, какие песни пели. Участникам квеста предстоит пройти по станциям и выполнить различные задания, Незабываемые впечатления и традиционное угощение гарантированы!
Аудитория 12+
Место проведения: Тула, Московский вокзал, военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 “Тульский рабочий”».
Телефон: 8-902-902-00-95.
В 14.00 пройдет интерактивная экскурсия «Военные люди защищают Отечество». Ко Дню защитника Отечества в Тульском областном краеведческом музее пройдет необычная экскурсия по залам воинской славы тульского края, в ходе которой посетители узнают о ратной славе и доблести защитников родины вместе с отважным опричником Степаном и санитарной дружинницей Ульяной.
Гостей ждет знакомство с документальной кинохроникой «На Тульском рубеже» и конкурсы на военную тематику, где самые смекалистые участники получат от музея подарки. Вы научитесь перевязывать раненых, узнаете комплектность санитарной сумки и освоите неполную сборку-разборку личного оружия санинструктора.
Аудитория 12+
Место проведения: Тула, ул. Советская, 68.
Телефон: 8(4872)30-79-75.
В 13.00 состоится праздничный концерт ко Дню защитника Отечества в Чекалинском ГДК.
По традиции в нем примут участие детские хореографические и вокальные коллективы. Взрослые исполнят вокальные и танцевальные номера.
Ожидается выступление недавно созданной вокально-инструментальной группы «Ретро», которая уже успела завоевать сердца слушателей.
Аудитория 6+
Место проведения: Чекалин, ул. Чекалина, 1а, научно-просветительский отдел Тульского областного краеведческого музея, Чекалинский ГДК.
А в 18.00 пройдет концерт «От всей души». Для гостей города Тулы в музыкальном музее в День защитника Отечества состоится концерт с участием методиста музея В.П. Юрасова.
В его исполнении на тульском баяне прозвучат популярные классические и русские народные произведения, эстрадная и вокальная музыка, песни из кинофильмов.
Желающие смогут исполнить любимые песни. Такие концерты продолжают традиции Белобородовского дома, в котором всегда звучала музыка.
Аудитория 18+
Место проведения: Тула, пр. Ленина, 16.
Телефон: 8(4872)36-18-85.