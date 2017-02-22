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Проведи 23 февраля в музее!

Проведи 23 февраля в музее!

Тульское музейное объединение приглашает на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

23 февраля в 12.00 пройдет культурно-познавательная программа, посвященная Дню защитника Отечества в музее П.Н. Крылова.

Гости увидят музейный лекторий «Страницы военной летописи. Кукрыниксы», документальные фильмы и военные хроники о творчестве Кукрыниксов, в течение дня будет работать выставка одной картины, на которой будет представлено произведение П. Н. Крылова «Дважды Герой Советского Союза, лётчик Александр Молодчий».

Аудитория 6+

Место проведения: Тула, ул. Кутузова, 10.

Телефон: 8(4872)41-04-60.

 

В 13.00 и 16.00 начнется праздничный квест «Курс молодого бойца».

Тульский военно-исторический музей в День защитника Отечества приглашает туляков и гостей города принять участие в квесте, который будет проводиться на бронепоезде «Тульский рабочий».

Празднуя День рождения Армии, гостям доведется познакомиться с различными родами войск. Они узнают, какую форму носили бойцы, какое оружие использовали, какие песни пели. Участникам квеста предстоит пройти по станциям и выполнить различные задания, Незабываемые впечатления и традиционное угощение гарантированы!

Аудитория 12+

Место проведения: Тула, Московский вокзал, военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 “Тульский рабочий”».

Телефон: 8-902-902-00-95.

 

В 14.00 пройдет интерактивная экскурсия «Военные люди защищают Отечество». Ко Дню защитника Отечества в Тульском областном краеведческом музее пройдет необычная экскурсия по залам воинской славы тульского края, в ходе которой посетители узнают о ратной славе и доблести защитников родины вместе с отважным опричником Степаном и санитарной дружинницей Ульяной.

Гостей ждет знакомство с документальной кинохроникой «На Тульском рубеже» и конкурсы на военную тематику, где самые смекалистые участники получат от музея подарки. Вы научитесь перевязывать раненых, узнаете комплектность санитарной сумки и освоите неполную сборку-разборку личного оружия санинструктора.

Аудитория 12+

Место проведения: Тула, ул. Советская, 68.

Телефон: 8(4872)30-79-75.

 

В 13.00 состоится праздничный концерт ко Дню защитника Отечества в Чекалинском ГДК. 

По традиции в нем примут участие детские хореографические и вокальные коллективы. Взрослые исполнят вокальные и танцевальные номера.

Ожидается выступление недавно созданной вокально-инструментальной группы «Ретро», которая уже успела завоевать сердца слушателей. 

Аудитория 6+

Место проведения: Чекалин, ул. Чекалина, 1а, научно-просветительский отдел Тульского областного краеведческого музея, Чекалинский ГДК.

 

А в 18.00 пройдет концерт «От всей души». Для гостей города Тулы в музыкальном музее в День защитника Отечества состоится концерт с участием методиста музея В.П. Юрасова. 

В его исполнении на тульском баяне прозвучат популярные классические и русские народные произведения, эстрадная и вокальная музыка, песни из кинофильмов.

Желающие смогут исполнить любимые песни. Такие концерты продолжают традиции Белобородовского дома, в котором всегда звучала музыка.

Аудитория 18+

Место проведения: Тула, пр. Ленина, 16.

Телефон: 8(4872)36-18-85.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:39 +1
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