Когда в Туле откроют новый детский сад?

22 февраля в Пролетарском районе Тулы, по улице Фучика, 28, откроется новое дошкольное структурное подразделение Центра развития ребенка-детский сад №5 «Мир детства».

По проекту сад рассчитан на 240 мест (12 групп) для детей от 1 года до 7 лет.

В учреждении предусмотрена работа групп в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00, 5-дневной рабочей недели, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Также предусмотрены групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для дополнительного образования детей, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, медицинский блок, пищеблок. На территории учреждения есть спортивная площадка, игровые площадки для каждой группы.

Начало торжественного мероприятия, посвященного открытию нового детского сада, - 11.00. В мероприятии примет участие глава администрации города Евгений Авилов.