Туляк фиктивно поставил на учет 18 мигрантов

Как стало известно Myslo, все иностранцы прибыли в Россию из Узбекистана.

В Привокзальном округе Тулы полицейские выявили признаки фиктивной постановки на учет иностранцев.

По предварительным данным, 34-летний безработный мужчина зарегистрировал 18 мигрантов по месту жительства на улице Оружейной. Как стало известно Myslo, все они прибыли в Россию из Узбекистана.

Туляк не предоставил иностранцам фактических мест для проживания. Мужчина признался полицейским в содеянном. Сейчас в отделе полиции «Привокзальный» устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.