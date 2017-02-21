Туляк фиктивно поставил на учет 18 мигрантов
Как стало известно Myslo, все иностранцы прибыли в Россию из Узбекистана.
В Привокзальном округе Тулы полицейские выявили признаки фиктивной постановки на учет иностранцев.
По предварительным данным, 34-летний безработный мужчина зарегистрировал 18 мигрантов по месту жительства на улице Оружейной. Как стало известно Myslo, все они прибыли в Россию из Узбекистана.
Туляк не предоставил иностранцам фактических мест для проживания. Мужчина признался полицейским в содеянном. Сейчас в отделе полиции «Привокзальный» устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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