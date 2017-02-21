Под Тулой в аварии пострадали мать с 17-летней дочкой

Фото очевидца.

21 февраля примерно в 12.30 на трассе «Болохово-Шварцевский» недалеко от села Новоселебное произошло ДТП.

Водитель «Киа», по предварительным данным, из-за плохой погоды не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Рено».

Об инциденте Myslo сообщил свидетель аварии.

По словам очевидца, пострадали две пассажирки «Рено»: 45-летняя женщина и ее 17-летняя дочь.

Пострадавшие доставлены в районную больницу, их жизни ничего не угрожает. Информация по ДТП уточняется.