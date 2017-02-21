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Под Тулой в аварии пострадали мать с 17-летней дочкой
Фото очевидца.

Под Тулой в аварии пострадали мать с 17-летней дочкой

Обеих госпитализировали.

21 февраля примерно в 12.30 на трассе «Болохово-Шварцевский» недалеко от села Новоселебное произошло ДТП.

Водитель «Киа», по предварительным данным, из-за плохой погоды не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Рено».

Об инциденте Myslo сообщил свидетель аварии.

По словам очевидца, пострадали две пассажирки «Рено»: 45-летняя женщина и ее 17-летняя дочь.

Пострадавшие доставлены в районную больницу, их жизни ничего не угрожает. Информация по ДТП уточняется.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:07 +2
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