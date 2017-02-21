Инвестор перепрофилирует «Атоммаш» под пищевое машиностроение

О перспективах развития ефремовского предприятия «Атоммаш» в рамках пресс-конференции рассказал Дмитрий Ломовцев.

«Атоммаш» сейчас проходит конкурсную процедуру. По поручению губернатора идет активное взаимодействие с инвесторами по этому предприятию.

– Сейчас уже есть потенциальный покупатель, мы понимаем, кто будет приобретать предприятие. Это успешная российская компания, которая свои дальнейшие планы связывает с развитием пищевого машиностроения, – рассказал Дмитрий Ломовцев.

По его словам, ведомство уже ведёт работу по подбору кадров для этого предприятия.

– Но ускорить конкурсную процедуру банкротства, установленную законодательством, мы не можем, – добавил Ломовцев.

Напомним, решением Арбитражного суда Тульской области завод был признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Предприятие не выплачивало зарплату своим работникам и накопило долги по обязательным платежам.