В Туле водители повсеместно паркуются под знаком «Парковка для инвалидов»

В прошедшую субботу, 18 февраля, активисты организации «МОГУ!» и общественного движения «Свободная Тула» провели акцию «Доступная парковка» возле крупных торговых центров нашего города.

В течении нескольких часов активисты обследовали парковки ТЦ «Макси», «Леруа Мерлен», «Декатлон», «Линия», «К-Раута», «Глобус» и обнаружили многочисленные нарушения. Места, предназначенные для парковки инвалидов, были практически везде заняты.

Порой люди, не стесняясь камер, заезжали на парковку прямо в кадре.

Всем нарушителям организаторы акции оставили листовки с напоминанием о статье 5.43 и 12.19 кодекса РФ об административных правонарушениях, игнорирование которых грозит штрафом в размере 5000 рублей с эвакуацией транспортного средства, владелец которого нарушил правила парковки в местах, отведённых для транспортных средств инвалидов.

Инициатор акции Евгений Макалов рассказал о цели данного рейда:

«Мы сообщаем гражданам, которые оставляют свои транспортные средства на парковках для инвалидов, о нарушении ПДД. Кроме того мы информировали людей с инвалидностью и их сопровождающих о необходимости крепления обозначающих табличек на автомобили. Так же мы осматривали и делали замер самих парковочных мест, выявляя нарушения в разметке и доступности опознавательных знаков».

Организаторы акции обещают со временем провести подобную акцию при участии СМИ и сотрудников ГИБДД, чтобы добиться соблюдения правил парковки.