Фото очевидца.
В Туле напротив Комсомольского парка произошло ДТП
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
20 февраля, в понедельник, около девяти утра в Туле на улице Октябрьской (напротив Комсомольского парка) произошло ДТП: столкнулись «Киа Рио» и «Киа Соренто». В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии никто не пострадал.
Машины получили значительные повреждения. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
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