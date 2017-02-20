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В Туле напротив Комсомольского парка произошло ДТП
Фото очевидца.

В Туле напротив Комсомольского парка произошло ДТП

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

20 февраля, в понедельник, около девяти утра в Туле на улице Октябрьской (напротив Комсомольского парка) произошло ДТП: столкнулись «Киа Рио» и «Киа Соренто». В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии никто не пострадал.

Машины получили значительные повреждения. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:01 0
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