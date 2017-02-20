В Туле напротив Комсомольского парка произошло ДТП

Фото очевидца.

20 февраля, в понедельник, около девяти утра в Туле на улице Октябрьской (напротив Комсомольского парка) произошло ДТП: столкнулись «Киа Рио» и «Киа Соренто». В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии никто не пострадал.

Машины получили значительные повреждения. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.