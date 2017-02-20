Суд: управляющей компании «Партнер» незаконно отказали в лицензии

На судебные тяжбы в арбитраже у жилищников ушло целых два года.

Арбитражный суд Тульской области признал незаконными решение лицензионной комиссии от 11 июня 2015 года и действия региональной Государственной жилищной инспекции. Отказ в выдаче лицензии по осуществлению деятельности по управлению жилыми домами ЗАО «Партнер» безоснователен: так решил арбитражный суд.

Суд обязал ГЖИ возместить управляющей компании судебные расходы — госпошлину в 6000 рублей.

Вынесенное решение не окончательное и может быть обжаловано в 20-м арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Напомним, основанием для отказа в выдаче лицензии стала подача ЗАО «Партнер» в ГЖИ документов, содержащих «искаженную информацию о директоре компании». Кроме того, фактический директор фирмы не прошел аттестацию и, соответственно, не имел квалификационного аттестата.

Напомним, осенью 2015 года многие жители Тулы получили двойные квитанции за коммунальные услуги. В одной из них содержались досудебные уведомления и предложение добровольно погасить задолженность за услуги, оказанные им ЗАО «Партнер», ЗАО «Градсервис», ЗАО «Домоуправ», ЗАО «Хороший дом» (лишившиеся лицензий компании перепродали свои дебиторские долги ООО «ЛР-Медиа»). Сумма долгов варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей.

Согласно уведомлениям, туляки массово не заплатили за оказанные в рамках действовавших до 1 июня 2015 года договоров управления многоквартирными домами услуги.

Прокуратура Тулы провела проверку и объявила гендиректору ООО «ЛР-Медиа» предостережение о недопустимости предъявления добросовестным плательщикам требований оплаты задолженности.

Для справки: управляющие компании ЗАО «Партнер», ЗАО «Градсервис», ЗАО «Домоуправ» и ЗАО «Хороший дом» – дочерние организации, заменившие компанию-монополиста на рынке коммунальных услуг – ЗАО «Управляющая компания Тулы». Реорганизовалась она в 2012 году, превратившись в четыре (по числу районов в городе) аналогичные компании.