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Сборная Тульской области по конькобежному спорту в пятерке лучших в Коломне

Сборная Тульской области по конькобежному спорту в пятерке лучших в Коломне

Наши спортсмены достойно выступили на соревнованиях.

В Коломне прошли соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди юношей и девушек 11-13 лет. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 18 регионов.

Сборная Тульской области заняла пятое общекомандное место.

В личном первенстве среди юношей Данила Липатов стал бронзовым призёром в забеге на 500 метров, а среди девушек Елизавета Кречкина заняла десятое место на дистанции 1000 метров.

Всероссийский финал «Серебряных коньков» с участием туляков 11-12 марта также пройдёт в Коломне.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:29 +1
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