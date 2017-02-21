Сборная Тульской области по конькобежному спорту в пятерке лучших в Коломне
Наши спортсмены достойно выступили на соревнованиях.
В Коломне прошли соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди юношей и девушек 11-13 лет. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 18 регионов.
Сборная Тульской области заняла пятое общекомандное место.
В личном первенстве среди юношей Данила Липатов стал бронзовым призёром в забеге на 500 метров, а среди девушек Елизавета Кречкина заняла десятое место на дистанции 1000 метров.
Всероссийский финал «Серебряных коньков» с участием туляков 11-12 марта также пройдёт в Коломне.
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