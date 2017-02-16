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Коммунальная авария на Зеленстрое в Туле: машины вмерзли в лед
Фото Алексея Пирязева.

Коммунальная авария на Зеленстрое в Туле: машины вмерзли в лед

Пока потоки замерзают на улице, жители почти сутки сидят без воды.

В Туле очередная коммунальная авария. На этот раз «под раздачу» попал ЖК Зеленстрой-2. В редакцию Myslo обратилась жительница дома №132 по проспекту Ленина. 

– У нас на подъездах повесили объявление, что 15 февраля в связи с плановыми работами в доме отключат водоснабжение. Обещали дать к 14.00. Вечером ненадолго появилась горячая вода, а потом совсем пропала. У меня двое маленьких детей, ни ванну принять, ни посуду помыть, – жалуется Ольга. – А сейчас у нас во дворе раскинулось море! Жители даже из подъезда выйти не могут. Благо есть черный выход, вот им и приходится пользоваться.

По словам жителей, в «Тулагорводоканале» заявили, что не знают об этом отключении и их сотрудники, естественно, не работают там. 

В управляющей компании «Стройкомплект» рассказали Myslo, что произошел прорыв трубы: после того как «Тулагорводоканал» включил вечером воду, случился гидроудар.

Сейчас на месте рабочие устраняют коммунальную аварию. О сроках восстановления пока не говорят. Тем временем «море» уже замерзло, а в лед вмерзли машины жильцов.

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Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 1
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 2
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 3
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 4
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 5
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 6
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 7
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 8
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 9
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 10
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 11
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 12
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 13
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 14
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 15
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 16
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 17
Коммунальная авария на Зеленстрое-2, Фото: 18
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 +3
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