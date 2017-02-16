Коммунальная авария на Зеленстрое в Туле: машины вмерзли в лед

Фото Алексея Пирязева.

Пока потоки замерзают на улице, жители почти сутки сидят без воды.

В Туле очередная коммунальная авария. На этот раз «под раздачу» попал ЖК Зеленстрой-2. В редакцию Myslo обратилась жительница дома №132 по проспекту Ленина.

– У нас на подъездах повесили объявление, что 15 февраля в связи с плановыми работами в доме отключат водоснабжение. Обещали дать к 14.00. Вечером ненадолго появилась горячая вода, а потом совсем пропала. У меня двое маленьких детей, ни ванну принять, ни посуду помыть, – жалуется Ольга. – А сейчас у нас во дворе раскинулось море! Жители даже из подъезда выйти не могут. Благо есть черный выход, вот им и приходится пользоваться.

По словам жителей, в «Тулагорводоканале» заявили, что не знают об этом отключении и их сотрудники, естественно, не работают там.

В управляющей компании «Стройкомплект» рассказали Myslo, что произошел прорыв трубы: после того как «Тулагорводоканал» включил вечером воду, случился гидроудар.

Сейчас на месте рабочие устраняют коммунальную аварию. О сроках восстановления пока не говорят. Тем временем «море» уже замерзло, а в лед вмерзли машины жильцов.