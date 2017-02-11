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В Туле возбуждено уголовное дело по начислениям ОДН

В Туле возбуждено уголовное дело по начислениям ОДН

Заинтересованное лицо подделало протоколы собрания жильцов.

Нарушения выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой Привокзального района Тулы по обращениям граждан. Как сообщает прокуратура Тульской области, в ходе проверки было установлено, что в период с марта 2015 по октябрь 2016 года кто-то подделал протоколы общего собрания собственников помещений в 4 многоквартирных домах в поселке Косая Гора, в том числе по улицам: Гагарина, Пушкина, Трудовая. 

Указанные протоколы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ являются официальным документом и предоставляет право энергосбытовой компании на основании решения собственников помещений начислять и взимать с собственников помещений оплату за сверхнормативное потребление электроснабжения на общедомовые нужды (ОДН).

В результате фальсификации протоколов собраний жильцов указанных домов, люди получили значительные счета за ОДН.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

На днях в Косогорском отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье о подделке официального документа - ст. 327 УК РФ.

Расследование уголовного дела прокурор Привокзального района г. Тулы взял на контроль.

Прокуратура Привокзального района Тулы готовит в суд иски о признании незаконными решений общих собраний собственников помещений вышеуказанных домов, а также о перерасчете.

Для справки, ОДН рассчитывается на основании показаний общедомового прибора учета как разница между расчетным объемом потребления и нормативным, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого такого помещения многоквартирного жилого дома.

 
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:57 +3
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