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18 февраля в Туле некоторые трамваи и автобусы изменят схему движения
Фото Алексея Пирязева.

18 февраля в Туле некоторые трамваи и автобусы изменят схему движения

Это связано с работами по удалению аварийных деревьев.

18 февраля с 09.00 до 17.00 специалисты главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу проведут работы по удалению аварийных деревьев на улице Н. Руднева (на участке от ул. Шевченко до переулка Н. Руднева).

В связи с этим изменится схема движение автобусов маршрута № 55 и трамваев № 12, 13.

 

Автобусы

м-та

Наименование маршрута

 

Кол-во, ед.

Схема движения

55

пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)

 

30

 

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

 

Трамваи


м-та

Наименование маршрута

Кол-во, ед.

Схема движения

12

пос. Менделеевский ул. Штыковая

5

пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

4

ул. М. Горького- ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная- ул. Кауля- Красный Перекоп.

13

ст. Металлург —

Красный Перекоп —

пос. Менделеевский

5

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина

4

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Красный Перекоп
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:18 0
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