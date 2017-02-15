18 февраля в Туле некоторые трамваи и автобусы изменят схему движения

Фото Алексея Пирязева.

Это связано с работами по удалению аварийных деревьев.

18 февраля с 09.00 до 17.00 специалисты главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу проведут работы по удалению аварийных деревьев на улице Н. Руднева (на участке от ул. Шевченко до переулка Н. Руднева).

В связи с этим изменится схема движение автобусов маршрута № 55 и трамваев № 12, 13.

Автобусы

№ м-та Наименование маршрута Кол-во, ед. Схема движения 55 пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново) 30 ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

Трамваи