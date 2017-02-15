18 февраля в Туле некоторые трамваи и автобусы изменят схему движения
Это связано с работами по удалению аварийных деревьев.
18 февраля с 09.00 до 17.00 специалисты главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу проведут работы по удалению аварийных деревьев на улице Н. Руднева (на участке от ул. Шевченко до переулка Н. Руднева).
В связи с этим изменится схема движение автобусов маршрута № 55 и трамваев № 12, 13.
Автобусы
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Кол-во, ед.
|
Схема движения
|
55
|
пос. Ивановские дачи — 12-й проезд (Мясново)
|
30
|
ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Ф. Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
Трамваи
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во, ед.
|
Схема движения
|
12
|
пос. Менделеевский ул. Штыковая
|
5
|
пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
4
|
ул. М. Горького- ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная- ул. Кауля- Красный Перекоп.
|
13
|
ст. Металлург —
Красный Перекоп —
пос. Менделеевский
|
5
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина
|
4
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Красный Перекоп