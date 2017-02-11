В Туле прошла «Лыжня России»

Фото Алексея Пирязева.

По традиции, принять участие в лыжных забегах могли все желающие. Регистрируешься и бежишь, независимо от возраста и физической подготовки. В Ясной Поляне «Лыжня России» проходит второй год подряд. А всего в нашей стране ее устраивают 35-й раз.

В этом году количество заявок на участие в гонке было около 3,5 тысяч человек. В прошлом, напомним, Тула побила все рекорды: участие в гонке приняли более 4000 человек. Однако по словам Дмитрия Яковлева, всего в гонке-2017 участвовали около 5000 лыжников.

Самый маленький зарегистрированный участник гонки — Миша Лепехин. Ему всего 1 год. А самому опытному лыжнику этого года — 82.

Любители зимнего спорта пробежали дистанции 2, 3, 5 или 10 км в зависимости от возраста и пола.

Обычно на «Лыжню России» люди едут семьями, кто-то бегает, кто-то отдыхает и «болеет» за своих. Сегодня, 11 февраля небесная канцелярия подарила нам прекрасную погоду, солнышко и комфортную температуру чуть ниже нуля.

В целом, лыжней туляки остались довольны.

Но придется подбросить еще и «ложку дегтя». Как рассказали нашим корреспондентам на месте участники соревнований, в этом году забег был подготовлен не так хорошо, как в прошлые годы. Сама трасса была так себе, а обещанный горячий чай и полевая кухня уехали рановато, не дождавшись даже забега девушек.

Но сегодняшняя погода и позитивный настрой участников ничем было не испортить!

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